الكاظمي يوجه كلمة إلى العراقيين عشية الصمت الانتخابي

2021/10/08 | 19:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يوجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، كلمة إلى العراقيين كافة، عشية الصمت الانتخابي الذي يسبق اقتراع الأحد المقبل.

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