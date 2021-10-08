الكاظمي يؤكد توفير المتطلبات الضرورية لإنجاح الانتخابات وتأمين حمايتها 

2021/10/08 | 19:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تحدث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، عن الانتخابات المبكرة، وعن الاصلاحات الاقتصادية التي اُجريت خلال مدة ترؤسه للحكومة، فيما اكد على توفير كل المتطلبات الضرورية لإنجاح الانتخابات وتأمين حمايتها.[…]

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