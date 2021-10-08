تعرف على نسبة المشاركة في التصويت الخاص بديالى

2021/10/08 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، نسبة التصويت في عملية الاقتراع الخاص في محافظة ديالى.

وقال مدير إعلام مفوضية ديالى، سلام مهدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "نسبة المشاركة في عملية الاقتراع الخاص في محافظة ديالى بلغت 72%".

هذا وأغلقت صناديق الاقتراع الخاص، مساء اليوم الجمعة، في أول انتخابات مبكرة يشهدها العراق بعد 2003.

فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشاركة أكثر من 435 ألف ناخب بالتصويت الخاص حتى منتصف النهار، مبينة أن "نسبة المشاركة بالتصويت الخاص بالبصرة حتى الساعة 12 ظهراً بلغت 41 في المائة"

وفي وقت سابق من اليوم، قال مدير اعلام مكتب المفوضية في ديالى، سلام مهدي، في تصريح خاص لـ( بغداد اليوم) إن "نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص في 36 مركزا في ديالى بلغت 45% قبل نهاية التصويت بساعتين"، مبينا أن "الاعداد في تزايد خاصة وان نسبة الاقبال مرتفعة جدا دون اي خروقات او إشكالات".

وكانت نسبة التصويت العسكريين في محافظة اربيل 41%، فيما كانت نسبة تصويت النازحين 11%، وبلغ عدد المصوتين العسكريين + النازحين 39,341 ناخب حتى منتصف النهار".

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