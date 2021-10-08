بابل تعلن نسبة مشاركة في الاقتراع الخاص بلغت٨٠%

2021/10/08 | 19:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/أعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بابل أن نسبة المشاركين في الاقتراع الخاص بانتخابات مجلس النواب المقبل بلغت 80% من مجموع المؤهلين للانتخاب.وقال مدير اعلام المكتب امير حسين" أن نسبة المشاركين في الاقتراع الخاص بانتخابات مجلس النواب العراقي الجديد للأجهزة الأمنية والنازحين بلغت 80% حيث شارك 20900 ناخب من العدد الكلي للناخبين الذي يتجاوز ال25 الف ناخب.واضاف أن نسبة مشاركة النازحين في الاقتراع الخاص بلغت 40% من مجموع الناخبين النازحين والذين يبلغ عددهم 193 نازحا حيث تم فتح محطة انتخابية لهم في الحلة مشيرا إلى أن نسبة مشاركة بابل في الاقتراع الخاص هي الأعلى بين المحافظات"./انتهى

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