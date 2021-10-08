الكاظمي : مقاطعة الانتخابات الماضية.. اجلت فرصة الاصلاح

2021/10/08 | 19:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان : مقاطعة الانتخابات الماضية..اجلت فرصة الاصلاح.وقال في كلمة متلفزة : نحن امام فرصة تاريخية لانتخاب برلمان من شخصيات تتحمل مسؤولية الاصلاح الشامل./انتهى3

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