انتخابات ذي قار: نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 72%



انتخابات ذي قار: نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 72%
2021/10/08 | 19:44 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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