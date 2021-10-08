مفوضية الانتخابات.. لم نسجل اي خروقات خلال التصويت الخاص

2021/10/08 | 19:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان، الجمعة، حدوث اي خروقات في عملية التصويت الخاص.

وذكر عدنان خلال مؤتمر صحفي تابعه NRT، اليوم (8 تشرين الاول 2021)، أنه "لم يتم تسجيل أية خروقات امنية خلال عملية التصويت الخاص، ونسبة المشاركة في التوصيت الخاص تشير لبداية ناجحة للأنتخابات العامة".

وأغلقت مفوضية الانتخابات مراكز الاقتراع في تمام السادسة مساء اليوم معلنة انتهاء عملية التصويت الخاص.

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