الكاظمي: بعد عام من استلامنا الحكم وفرنا للحكومة المقبلة مبلغ 12 مليار دولار (فيديو الخطاب الكامل)

2021/10/08 | 19:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال

العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة،

بأن الانتخابات هي الطريق لتحقيق

التغيير السياسي المنشود في البلاد،

متوعدا بعدم التسامح مع الخروقات خلال

عملية الاقتراع.

جاء حديث ا

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