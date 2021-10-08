الحكومة الهندية تبيع شركة طيران الهند المثقلة بالديون لمالكها الأصلي تاتا

2021/10/08 | 19:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الهندية، الجمعة، بيع شركة الخطوط الجوية الهندية، التي تديرها الدولة، لمالكها الأصلي تاتا سونز، بعد فوزها بعرض بقيمة 2.3 مليار دولار.

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