الحلبوسي: القوات الأمنية والقائد العام سجّلوا ’نصراً جديداً

2021/10/08 | 19:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علق رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، بعد انتهاء عملية التصويت الخاص، فيما أشار إلى أنه كان “يوماً انتخابياً ناجحاً”.وقال الحلبوسي في تغريدة له، “لقد أنجزت مفوضية الانتخابات يوماً انتخابياً ناجحاً باحتراف ومهنية عالية، ومارس أبطالنا في القوات المسلحة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم من أجل الوطن”.وأضاف، “شكراً …

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