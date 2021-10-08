2021/10/08 | 19:50 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: av69ywiKS_E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل .. مشاهد حصرية لعمليات فرز الاصوات الكترونيا داخل محطات الاقتراع | 2021/10/8) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاجل .. مشاهد حصرية لعمليات فرز الاصوات الكترونيا داخل محطات الاقتراع | 2021/10/8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).