2021/10/08 | 19:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: j1MbJR3sOpg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | كلمة مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | كلمة مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).