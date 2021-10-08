2021/10/08 | 19:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر: إزاحة الفاسدين انتصار للوطن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
السيد الصدر: إزاحة الفاسدين انتصار للوطن » وكالة الأنباء العراقية
سياسية
اليوم, 19:49
واع/
تابعونا على:
جميع الحقوق محفوظة © 2020.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر: إزاحة الفاسدين انتصار للوطن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر: إزاحة الفاسدين انتصار للوطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).