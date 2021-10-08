المفوضية تحدد نسبة المشاركة في محافظة نينوى

2021/10/08 | 19:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قالت مفوضية الانتخابات في محافظة نينوى، الجمعة، إن نسبة التصويت النهائية في الاقتراع الخاص بلغت 70 في المئة.وذكر بيان عن مديرية المفوضية في المحافظة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “عدد الناخبين الكلي بلغ، ٧٤٤٢٩، فيما بلغ عدد المصوتين النهائي ٥١٢٤٤”.وأضاف أن “عدد الشكاوى (صفر )، فيما بلغت نسبه التصويت …

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