بابل: نسبة التصويت في الاقتراع الخاص تبلغ 80 في المئة

2021/10/08 | 20:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال مصدر في مفوضية الانتخابات بمحافظة بابل، الجمعة، إن نسبة التصويت النهائية في الاقتراع الخاص بلغت 80 في المئة.

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وذكر مصدر من مديرية المفوضية في المحافظة، لـ"ناس" (8 تشرين الأول 2021) أن "نسبة التصويت بلغت 80 في المئة".

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