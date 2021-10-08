الساعدي: لا سبيل للتغير الا بالانتخابات والا فاننا ذاهبون الى فوضى

2021/10/08 | 20:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، محمد الساعدي، اليوم الجمعة، ان لا سبيل للتغير الا بالانتخابات والا فاننا ذاهبون الى فوضى، لافتا ان الحكم يكون بالاغلبية السياسية وذهاب الكتل الاخرى الى المعارضة.وقال الساعدي لبرنامج “بضم العين” ان “تبليط الشارع ليس من مهمة البرلماني”، مبينا ان “بالقرار السيادي سنستطيع فرض الاتفاقية الصينية ومن ثم التغيير”.واضاف ان […]

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