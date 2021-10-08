2021/10/08 | 21:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FHxHn_tonxo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم - عشية الصمت الانتخابي… القوى السنية تطبخها على نار هادئة بنكهة الحلفاء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القرار لكم - عشية الصمت الانتخابي… القوى السنية تطبخها على نار هادئة بنكهة الحلفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).