شاهد بالفيديو.. القوات الامنية تغلق ساحة التحرير بشكل نصفي نتيجة وجود احتفالات للكتلة الصدرية

2021/10/08 | 21:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vQIgdK6aKfU

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