انتخابات العراق.. المفوضية تحدد نسبة المشاركة وعدد المصوتين بالاقتراع الخاص

2021/10/08 | 21:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الجمعة، ان نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 69 بالمئة.

وقالت المفوضية بحسب وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) ان "نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 69 بالمئة".

وأضافت ان "عدد الناخبين الكلي في الاقتراع الخاص بلغ 1,196524".

وأوضحت ان "عدد المصوتين في الاقتراع الخاص بلغ 821،800".

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