اعتقال مدير مكتب مرشحة تقدم في ديالى و / 4 / من مرافقيه

2021/10/08 | 21:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعتقلت قوة امنية مدير مكتب مرشحة تقدم و 4 من مرافقيه في محافظة ديالى .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قوة امنية اعتقلت مدير مكتب مرشحة / تقدم / نورس محمود العيسى متلبسين بتوزيع اموال لشراء اصوات الناخبين في ناحية العظيم شمال بعقوبة .واضاف ان المعتقلين تم احتجازهم في مركز امني للتحقيق معهم ./انتهى

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