مفوضية الانتخابات : محافظة بابل الاعلى مشاركة بالتصويت الخاص بنسبة 80 في المائة / موسع

2021/10/08 | 21:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان عدد المصوتين في الاقتراع الخاص بلغ اكثر من 821 الفا .وذكرت المفوضية ، ان محافظة بابل الاعلى مشاركة بالتصويت الخاص بنسبة بلغت 80 في المئة "./انتهى2

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