العراق: مرشح للانتخابات يتعرض لمحاولة اغتيال

2021/10/08 | 21:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الجمعة بتعرض المرشح (سدير جاسم الخفاجي) محاولة اغتيال في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (8 تشرين الاول 2021)، ان "المرشح للانتخابات سدير جاسم الخفاجي تعرض لمحاولة اغتيال في الساعة الثامنة من مساء اليوم بمنطقة الكرادة داخل في بغداد".

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