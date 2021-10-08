رئيس البرلمان السابق.. المفوضية انجزت يوما انتخابيا رائعا

2021/10/08 | 21:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، الجمعة، ان مفوضية الانتخابات انجزت يوما انتخابيا رائعا، موجها الشكر للقوات الامنية وقائدها العام.

وكتب الحلبوسي في تغريدة على تويتر، اليوم (8 تشرين الاول 2021)، انه "أنجزت مفوضية الانتخابات يوما انتخابيا ناجحا باحتراف ومهنية عالية، ومارس أبطالنا في القوات الأمنية حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم من أجل الوطن".

واضاف، "فشكرا لقواتنا الأمنية وقائدها العام وهي تسجل نصرا جديدا وتسهم في الإصلاح وتكتب بالحبر البنفسجي اليوم ما كتبته بالدم بالأمس".

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