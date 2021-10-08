بالوثيقة.. نسب المشاركة في التصويت الخاص بجميع المحافظات

2021/10/08 | 21:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الجمعة، نسب المشاركة في التصويت الخاص بجميع المحافظات.وجاءت النسب في المحافظات على النحو المبين بالوثيقة في أدناه:

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