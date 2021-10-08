توب 5: ترحيب أمُمي بخطة سحب المرتزقة من ليبيا.. وتفجير يستهدف مسجدًا بأفغانستان

2021/10/08 | 21:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من ترحيب الأمم المتحدة بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة على خطة سحب المرتزقة من ليبيا، وتفجير يستهدف مسجدًا للشيعة بأفغانستان، ولغز التنقيب عن النحاس يضع محمية ضانا الطبيعية في الأردن أمام قرار مصيري، ومنح جائزة نوبل للسلام للصحفيين ماريا ريسا وديمتري موراتوف من الفلبين وروسيا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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