إغلاق صناديق الاقتراع الخاص بانتخابات العراق البرلمانية.. ومنع فئة من المشاركة

2021/10/08 | 21:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أغلقت، مساء اليوم الجمعة، صناديق الاقتراع الخاص في عموم العراق، والذي شمل منتسبي الأجهزة الأمنية (باستثناء الحشد الشعبي)، والنزلاء والنازحين، ضمن الانتخابات البرلمانية المبكرة.وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم، للتصويت الخاص في تمام …

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