خروقات بالجملة خلال الاقتراع الخاص (صور)

2021/10/08 | 21:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد سجلت مراكز الاقتراع الخاص في العاصمة بغداد وبعض مدن البلاد جملة خروقات رصدتها صور ومقاطع مصورة، في ظل شكاوى عن غياب فرق المراقبة الدولية.وتضمنت الخروقات الترويج لأطراف سياسية من بينها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ودفع مبالغ مالية لمنتسبين قبيل توجههم للاقتراع، فضلاً عن إدخال أجهزة الهاتف إلى محطات التصويت.وفي …

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