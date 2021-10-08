هذه الدولة تلغي عقوبة الاعدام

2021/10/08 | 21:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، اليوم الجمعة، التوقيع على مشروع قانون يحظر عقوبة الإعدام في البلاد.وقال في بيان “لا ينبغي لنا ولن نعدم مرة أخرى أبدا أي شخص في […]

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