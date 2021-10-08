الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة بينها 6 عربية

2021/10/08 | 21:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقرر الاتحاد الأوروبي، رفع قيود السفر الخاصة بالقادمين إلى دول الاتحاد عن 16 دولة من بينها 6 دول عربية اعتباراً من اليوم.وقال الاتحاد، في بيان، إنه "عقب مراجعة بموجب التوصية الخاصة بالرفع التدريجي للقيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي، قام مجلس الاتحاد بإضافة الأردن والبحرين والإمارات والسعودية وقطر والكويت إلى القائمة، إلى جانب أستراليا وكندا وتشيلي ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وأوروجواي والصين".وأشار البيان إلى أن "القائمة ليست ملزمة وللدول الأعضاء الحرية في إزالة حظر الدخول على الحدود الخارجية للمسافرين من دول غير مذكورة في القائمة".ويراجع مجلس الاتحاد الأوروبي قائمة رفع القيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى دول الاتحاد كل أسبوعين.

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