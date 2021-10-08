ليبيا.. اتفاق على خطة عمل شاملة

2021/10/08 | 21:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الطرف الشرقي في الصراع الليبي، الجمعة، إنه اتفق مع خصومه على خطة للانسحاب التدريجي للقوات الأجنبية والمرتزقة، لكنه لم يذكر تفاصيل أو يحدد جدولا زمنيا لخطوة يُنظر إليها على أنها مهمة للغاية في تعزيز وقف إطلاق النار المستمر منذ عام.

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