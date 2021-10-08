لجنة تأمين الانتخابات تقر بوجود مخالفات في التصويت الخاص: نحقّق بها

2021/10/08 | 21:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أقرّت اللجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات، اليوم الجمعة، بوجود مخالفات أثناء التصويت الخاص، لافتةً إلى أن التحقيق بها يجري.

وقال رئيس اللجنة، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، في مؤتمر صحفي تابعه "ألترا عراق"، إننا "لم نسجل خروقات أمنية وهناك مخالفات يجري التحقيق بها حاليًا".

وأضاف الشمري، "يوم غد صمت انتخابي، داعيًا القوى السياسية لـ"الالتزام به".

وأكد الشمري، أن "تحديد نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص من صلاحية المفوضية".

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