2021/10/08 | 21:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

شاركت القوة الجوية العراقية بخطة تأمين التصويت الخاص من خلال تنفيذ ممارسات امنية في سماء العراق بطائرات F16 وطائرات الاستطلاع والتصوير فضلاً عن طائرات C130 التي كان لها دوراً اساسياً في نقل منتسبي الجيش العراقي لاجراء التصويت الخاص.بوركت جهود صقور الجو الشجعان حماة سماء الوطن.

يحيى رسول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحيى رسول: طائرات أف 16 شاركت في تأمين التصويت الخاص) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يحيى رسول: طائرات أف 16 شاركت في تأمين التصويت الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).