2021/10/08 | 21:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RUBTfsWLyg8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يفاجئ العالم بأول انتخابات تغيب عنها الفوضى | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يفاجئ العالم بأول انتخابات تغيب عنها الفوضى | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).