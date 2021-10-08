وعود البيجيدي الانتخابية وعود عرقوب (18). - سعيد الكحل

2021/10/08 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل كل المؤشرات والمعطيات تدل على فشل حكومة البيجيدي ، خلال الولايتين ، في توفير الظروف الملائمة لممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمار ؛ الأمر الذي انعكس مباشرة على نسب النمو ، بحيث عرفت انخفاضا ملموسا خلال الولايتين مقارنة مع الفترة السابقة لرئاسة البيجيدي للحكومة ، رغم الظروف المناسبة ( انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية ، مواسم فلاحية جيدة ، تحرير أسعار المحروقات ..).



فالمغرب حقق معدلات نمو اقت ......





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