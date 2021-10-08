مكتب انتخابات ميسان : النتائج مطابقة بنسبة 100% بين العد اليدوي والالكتروني

2021/10/08 | 21:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلن مكتب انتخابات ميسان عن انهاء عملية العد والفرز في المحطة المخصصة للعد والفرز ، وذلك بعد انتهاء عملية الاقتراع الخاص للاجهزة الامنية والنازحين والنزلاء".وذكر اعلام مكتب المفوضية ان نتائج العد والفرز الالكتروني جاءت مطابقة بنسبة 100% للعد والفرز اليدوي".واضاف :" ان مكتب المفوضية يتهيأ لاستلام مواد الاقتراع الحساسة وغير الحساسة من مراكز الاقتراع الى مخازن المفوضية من قبل اللجان المشكلة"./انتهى س

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