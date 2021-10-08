قيادة القوة الجوية توفر غطاء جويا لسماء العراق خلال عمليتي التصويت الخاص والعام

2021/10/08 | 21:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / شاركت قيادة القوة الجوية ومن خلال طائراتها بتوفير الحماية للقطعات المشاركة بالاقتراع الخاص إضافة الى نقل وتحريك اكثر من ٨٠ وحدة وتشكيل خلال الـ ٧٢ ساعة الماضية.وذكر بيان لوزارة الدفاع : تم تحريك تلك القطعات لتعزيز الخطة الامنية المعدة لحماية مراكز الاقتراع خلال عمليتي التصويت الخاص والعام، كما تم نقل عدد من القطعات لغرض ادلاء منتسبيها بأصواتهم لكون وحداتهم ظهرت بمكان انفتاحهم السابق.واضافت : بلغ عدد الطلعات الجوية التي نفذتها طائرات القوة الجوية (٣٦) طلعة جوية تنوعت بين نقل قطعات وتوفير الحماية، وستستمر قيادة القوة الجوية بتأمين سماء العراق لغاية انتهاء عملية الاقتراع العام./انتهى3

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