العراق: مرشح للانتخابات يتعرض لمحاولة اغتيال (صور)

2021/10/08 | 21:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الجمعة بتعرض المرشح (سدير جاسم الخفاجي) لمحاولة اغتيال فاشلة في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر في تصريح لـ NRT عربية، (8 تشرين الاول 2021)، ان "المرشح للانتخابات سدير جاسم الخفاجي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل اشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا النار باتجاهه بعد خروجه من منزل الشيخ (اوس الخفاجي)، في الساعة الثامنة من مساء اليوم بمنطقة الكرادة داخل في بغداد".

واضاف، ان "الاطلاقات النارية اصابت عجلته واستطاع الهروب منهم"، لافتا الى ان "الاضرار كانت مادية ولا توجد اي اصابات بشرية".

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