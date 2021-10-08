العثور على أساس من الطوب لإحدى أقدم الكنائس في أمريكا تحت موقف للسيارات

2021/10/08 | 21:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر الكنيسة المعمدانية الأولى في مدينة وليامزبورغ ، بولاية فرجينيا، هي قديمة بقدم أمريكا، وقد أسسها الأمريكيين الأفارقة، العبيد منهم والأحرار، في عام 1776.

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