المرور تعلن قطع طريق حيوي في بغداد

2021/10/08 | 22:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، قطع طريق حيوي في بغداد، موضحة الأسباب.وذكرت المديرية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “تم قطع الطريق الرابط من ساحة ميسلون باتجاه جسر الامانة من قبل كوادر امانة بغداد، لغرض الصيانة والاكساء”.وأشارت إلى، أن “هناك متابعة مستمرة من قبل مفارزنا مع الكوادر …

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