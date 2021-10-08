عطل جديد في انستغرام.. وتعليق من فيسبوك عبر تويتر

2021/10/08 | 22:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ مستخدمو موقع انستغرام، الجمعة، عن وجود صعوبات في الوصول إلى الشبكة الاجتماعية.

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