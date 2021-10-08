2021/10/08 | 22:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، أن الانتخابات هي الطريق الأسلم للعبور بالعراق وتجاوز التحديات، داعيا القائمين عليها الى انجازها بعيدًا عن أي تأثيرات للمال والسلاح غير القانونيين وبعيدًا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري يدعو الى انجاز الانتخابات بعيدا عن المال والسلاح والتدخلات الخارجية المركز الخبري الوطني.

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