أفغانستان: كيف نحلل الحرب؟ - تامر خرمه

2021/10/08 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تامر_خرمه هزيمة الولايات المتحدة وعودة طالبان إلى السلطة خلقتا نقاشا داخل اليسار الأممي.



هل سيكون لانتهاء الاحتلال الأمريكي تداعيات إيجابية أم سلبية على عمال وجماهير العالم؟بقلم أليخاندرو إيتوربيقطاع بأكمله من اليسار يتناول الطابع الأيديولوجي والسياسي للطالبان على أنه عنصر مركزي لتحليل التساؤل أعلاه.



ومن هناك توصلوا إلى استنتاج مفاده أن انتصار طالبان واستلامها للسلطة ستكون له انعكاسات سلبية على ......





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