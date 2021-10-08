بعد مطاردته في أربع محافظات.. اعتقال متهم بسرقة السيارات

2021/10/08 | 23:00 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة كربلاء، الجمعة، عن اعتقال متهم بسرقة السيارات بعد مطاردته في أربع محافظات.

وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة أنه "بتوجيه قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني، تمكنت مفارز مكافحة الإجرام من ملاحقة متهم وتتبع تحركاته في محافظات (بابل وكربلاء والنجف وبغداد) وجمع المعلومات الكافية عنه وملاحقته بين المحافظات لمدة أكثر من أربعة أيام وتم القاء القبض عليه خلال عملية بطولية متميزة".

واضاف البيان أن "المتهم مطلوب لمحافظات النجف وبغداد وبابل وكربلاء لقيامه بـ (٩) سرقات"، مؤكداً "ضبط (٣) عجلات مسروقة بحوزته وتم إحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".

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