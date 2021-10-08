ارتفاع النفط فوق حاجز ال82 دولارا وسط ارتياح عراقي

2021/10/08 | 23:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تجاوز نفط برنت حاجز الـ 82.55 دولارا وهو المرة الأولى التي وصل اليها منذ شهر تشرين الثاني من العام 2014.

وانتعشت الإدارة المالية في العراق، بعد تجاوز أسعار النفط، هذا الحاجز، اذ اعتمدت موازنة العام الحالي برميل النفط بسعر 45 دولارا، مما هناك فارق يصل إلى اكثر 37.55 دولارا، تجعل العراق من تحريك المشاريع المتوقفة وسد العجز في الموازنة بالإضافة إلى تسديد الديون الداخلية والخارجية.

ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، يعود إلى النقص العالمي في الغاز الطبيعي، مما زاد الطلب على النفط الخام لتوليد الطاقة والتدفئة، اذ الإدارة الامريكية وجهت بالاستفادة من احتياطات النفط.

ووفق محللين عراقيين وأجانب التقت بهم الاقتصاد نيوز، فان ارتفاع أسعار النفط الخام، يعود إلى عدة عوامل أخرى تتعلق بتعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، بالإضافة إلى زيادة المصافي الهندية في رفع معدلات التكرير لتغطية الاستهلاك المحلي، وكذلك التوسع العقلاني لمنظمة أوبك بلس في زيادة الإنتاج النفطي.

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