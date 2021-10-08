مستشار الرئيس الفلسطيني لـ (الزمان): قرار المحكمة الاسرائيلية يريد اشعال حرب دينية

2021/10/08 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬أجرت‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الماضية‭ ‬إتصالات‭ ‬عاجلة‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬حذرت‭ ‬فيها‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بالسماح‭ ‬لليهود‭ ‬بالصلاة‭ ‬في‭ ‬باحات‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭.‬وأكدت‭ ‬مصر‭ ‬لإسرائيل‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يفجر‭ ‬المنطقة‭ ‬كلها‭ ‬،‭ ‬وكانت‭ ‬قيادات‭ ‬حماس‭ ‬قد‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬مصر‭ […]

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