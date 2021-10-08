الإمارات:مبادرة استراتيجية بشأن الحياد الكربوني بحلول العام 2050

2021/10/08 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي‭- ‬الزمان‭ ‬ أطلقت‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬مصدّري‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬استراتيجية‮»‬‭ ‬قبيل‭ ‬انعقاد‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬حول‭ ‬المناخ‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحييد‭ ‬أثر‭ ‬الكربون‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2050‭. ‬وكانت‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬دعمت‭ ‬في‭ ‬تصريحاتها‭ ‬مكافحة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬لكنها‭ ‬تبقى‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جاراتها‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬المنتجة‭ ‬للمحروقات،‭ ‬تسجل‭ […]

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