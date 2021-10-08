علاج إشعاعي مقتضب يثبت فاعليته في مواجهة سرطان الثدي

2021/10/08 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭- ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬ مهدت‭ ‬دراستان‭ ‬بريطانيتان‭ ‬حديثتان‭ ‬الطريق‭ ‬لتحسين‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خفض‭ ‬مدة‭ ‬العلاج‭ ‬الإشعاعي‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬أسابيع‭ ‬عدّة‭ ‬كان‭ ‬يستلزمها‭ ‬عموما‭.‬ تعتبر‭ ‬دانييل‭ (‬وهو‭ ‬اسم‭ ‬مستعار‭) ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬محظوظة‭ ‬كثيرا‮»‬‭ ‬في‭ ‬محنتها‭.‬ففي‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬رُصد‭ ‬‮«‬ورم‭ ‬صغير‭ ‬في‭ ‬الثدي‭ […]

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