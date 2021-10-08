فيس بوك تعلق على العطل الفني لبعض تطبيقاتها

2021/10/08 | 23:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واععلقت شركة فيس بوك، اليوم الجمعة، على العطل الفني الذي يواجه بعض المستخدمين، فيما اكدت انها على علم بذلك.وقال فيسبوك في تغريدة على موقع تويتر:"نحن على علم بأن بعض المستخدمين يواجهون مشكلات في الوصول إلى تطبيقاتنا".وأعلن مركز الاعلام الرقمي DMC ، توقف بعض مميزات تطبيقات فيسبوك وانستغرام وواتساب في بعض دول العالم.وذكر المركز في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، أن "عطلا تقنيا يوقف بعض مميزات تطبيقات فيسبوك وانستغرام وواتساب وفيسبوك ماسنجر في بعض دول العالم" .

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