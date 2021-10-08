عطل جديد يضرب إنستغرام.. وفيسبوك تصدر توضيحا عاجلا

2021/10/08 | 23:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ عدد من مستخدمي تطبيقي "إنستغرام" و"فيسبوك" بحصول صعوبة في الوصول لحساباتهم، وذلك بعد أيام من تعرضهما لعطل غير مسبوق تسبب في وقف عملها لأكثر من ست ساعات حول العالم.

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