ابن فضل شاكر يهاجم راغب علامة 

2021/10/08 | 23:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني هاجم الفنان محمد شاكر، ابن الفنان اللبناني فضل شاكر، الفنان المطرب راغب علامة، وذلك خلال لقائه الإعلامي تمام بليق، في برنامج “مع تمام” على قناة “الجديد”.وأكد محمد شاكر أن راغب […]

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